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Тюменка засудила тракториста из-за травмы кота

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI

Тюменка отсудила у тракториста 20 тысяч рублей за травму кота

Жительница Исетского района отсудила у односельчанина 20 тысяч рублей за травму кота. По вине мужчины домашний питомец лишился одной лапки.

ЧП произошло во время работ по окашиванию травы. Тракторист пояснил, что инцидент произошел по неосторожности. Женщине пришлось экстренно вести животное в ветеринарную клинику в Тюмень. Сложная операция обошлась более чем в 17 тысяч рублей.

По результатам искового заявления суд обязал выплатить ответчика более 20 тысяч рублей компенсации хозяйке травмированного кота.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на отлов бродячих собак потратили более 18 миллионов рублей. Это самая большая сумма среди регионов Уральского административного округа.

В Тюмени на отлов бездомных собак потратили миллионы рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Наказание#Суд#Животные#Домашние животные#Тюменская область
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