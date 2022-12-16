Тюменка засудила тракториста из-за травмы кота

ЧП произошло во время работ по окашиванию травы. Тракторист пояснил, что инцидент произошел по неосторожности. Женщине пришлось экстренно вести животное в ветеринарную клинику в Тюмень. Сложная операция обошлась более чем в 17 тысяч рублей.