Спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте

Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса «Твоя история с билайном». Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа — Елена Тарасова — один миллион рублей.