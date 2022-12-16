Президент Путин рассказал о перспективах ключевой для Тюмени трассы

«М-12 соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе – и с Иркутском, и с Владивостоком. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай. Всё это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны, а российский рынок – с рынком ключевых партнёров», - подчеркнул Владимир Путин.