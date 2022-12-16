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Президент Путин рассказал о перспективах ключевой для Тюмени трассы

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI

Владимир Путин рассказал о перспективах ключевой для Тюмени трассы

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития трассы Москва - Тюмень – Казань. По его словам трасса М-12 в перспективе позволит объединить западные и восточные рубежи страны, а также соединить крупнейшие российские города.

«М-12 соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе – и с Иркутском, и с Владивостоком. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай. Всё это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны, а российский рынок – с рынком ключевых партнёров», - подчеркнул Владимир Путин.

Строительство автомобильной дороги М-12 до Тюмени завершится к концу 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе президент России по видеосвязи дал старт движению транспортных средств на участке федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень протяженностью 35 километров.   

Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Владимир Путин#Тюмень#Строительство дорог#Тюменская область
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