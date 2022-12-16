Представители курортной сферы Ставрополья протестуют против передела санаториев на КМ

Ранее стало известно о конфликте вокруг 1763 объектов недвижимости (здравниц, питьевых бюветов, гостиниц и пр.) в составах 59 имущественных комплексов. Сотрудники Генпрокуратуры заявили, что приватизацию всех этих объектов нужно признать незаконной и вернуть их под контроль государства. Ответчиков в деле – 106, подавляющее большинство из них являются нынешними собственниками санаториев.