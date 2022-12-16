Представители курортной сферы Ставрополья протестуют против передела санаториев на КМ

Атаман Попов направил обращения генпрокурору и президенту России с просьбой проверить действия некоторых чиновников и представителей бизнеса. Поводом для этого стал вердикт, вынесенный в августе 2022 года Гагаринским судом Москвы по исковому заявлению Генпрокуратуры РФ, сообщает NewsTracker.
Ранее стало известно о конфликте вокруг 1763 объектов недвижимости (здравниц, питьевых бюветов, гостиниц и пр.) в составах 59 имущественных комплексов. Сотрудники Генпрокуратуры заявили, что приватизацию всех этих объектов нужно признать незаконной и вернуть их под контроль государства. Ответчиков в деле – 106, подавляющее большинство из них являются нынешними собственниками санаториев.
Процесс подвергся резкой критике со стороны участников отечественного рынка санаторно-курортных услуг. Они выразили мнение о том, что из-за одновременной деприватизации такого количества объектов инфраструктура Кавминвод попросту обрушится: закроется не один десяток санаториев и рабочих мест лишатся тысячи граждан.
Игроки рынка указали также на целый ряд нарушений, допущенных Гагаринским судом. Атаман Попов подчеркнул: явные нестыковки в деле четко свидетельствуют о том, что подготовка как иска, так и решения по делу осуществлялась наспех. Сергей Попов в таком стремлении к быстрой деприватизации курортных объектов видит признаки преднамеренной диверсии, главной целью которой является подрыв экономики Ставрополья.