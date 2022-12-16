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Моор прокомментировал попадание в санкционный список минфина США

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области ответил на включение в санкционный список минфина США

«Никакие санкции нас не остановят», — написал Александр Моор в своем телеграм-канале. Ранее его и некоторые губернаторов других субъектов РФ включили в перечень минфина США для наложения санкций.
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Санкции

Губернатор Тюменской области Александр Моор также подчеркнул вклад региона, оказывающего гуманитарную помощь беженцам. также он отметил, что бойцы из Тюменской области на данный момент обеспечены всем необходимым.

Вдобавок Моор заявил, что семьи мужчин, отправившихся в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации, «окружены заботой и вниманием».

«Никакие санкции нас не остановят», — заключил губернатор.
Александр Моор попал в санкционный список США
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Александр Моор оказался в санкционном списке США. Перечень нежелательных персон был опубликован Госдепартаментом США и Минфином. Теперь тюменскому губернатору запрещён въезд в страну, также для него действует ряд экономических ограничений.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Санкции#США#Госдеп США#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Экономика#Въезд в страну
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