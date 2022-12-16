Моор прокомментировал попадание в санкционный список минфина США

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Александр Моор оказался в санкционном списке США. Перечень нежелательных персон был опубликован Госдепартаментом США и Минфином. Теперь тюменскому губернатору запрещён въезд в страну, также для него действует ряд экономических ограничений.