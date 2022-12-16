Моор прокомментировал попадание в санкционный список минфина США

Губернатор Тюменской области Александр Моор также подчеркнул вклад региона, оказывающего гуманитарную помощь беженцам. также он отметил, что бойцы из Тюменской области на данный момент обеспечены всем необходимым.
Вдобавок Моор заявил, что семьи мужчин, отправившихся в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации, «окружены заботой и вниманием».
«Никакие санкции нас не остановят», — заключил губернатор.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Александр Моор оказался в санкционном списке США. Перечень нежелательных персон был опубликован Госдепартаментом США и Минфином. Теперь тюменскому губернатору запрещён въезд в страну, также для него действует ряд экономических ограничений.