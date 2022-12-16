Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках

Для того, чтобы сократить время ожидания приема и разграничить потоки, в больницах увеличено время работы фильтров — с 7 часов утра до 22 часов вечера. На круглосуточный режим переведены сотрудники службы неотложной помощи — вызвать врача на дом теперь можно в любое время.