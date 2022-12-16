Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках

Для того, чтобы сократить время ожидания приема и разграничить потоки, в больницах увеличено время работы фильтров — с 7 часов утра до 22 часов вечера. На круглосуточный режим переведены сотрудники службы неотложной помощи — вызвать врача на дом теперь можно в любое время.
Кроме того, для оформления листов нетрудоспособности пациентам теперь не нужно идти в поликлинику — работает дистанционный формат.
По мнению большинства читателей «Нашего Города», причиной возникновения очередей являются большие нагрузки на медиков и отсутствие дежурных врачей. Также немаловажную роль в очередях играет и недисциплинированность самих пациентов — опоздания и отсутствие предварительной записи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели около 33 тысяч человек, 73% заболевших — жители Тюмени. В связи со сложившейся ситуацией с 15 по 23 декабря все школы областной столицы переведены на дистанционный режим работы.