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Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI

Какие меры принимаются в тюменских поликлиниках для борьбы с очередями

Власти Тюменской области рассказали о мерах, которые принимают в поликлиниках муниципалитетов для борьбы с очередями. Ранее в социальных сетях жители региона не раз жаловались на многочасовые очереди к врачу.
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Тюмень

Для того, чтобы сократить время ожидания приема и разграничить потоки, в больницах увеличено время работы фильтров — с 7 часов утра до 22 часов вечера. На круглосуточный режим переведены сотрудники службы неотложной помощи — вызвать врача на дом теперь можно в любое время.

Кроме того, для оформления листов нетрудоспособности пациентам теперь не нужно идти в поликлинику — работает дистанционный формат.

По мнению большинства читателей «Нашего Города», причиной возникновения очередей являются большие нагрузки на медиков и отсутствие дежурных врачей. Также немаловажную роль в очередях играет и недисциплинированность самих пациентов — опоздания и отсутствие предварительной записи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели около 33 тысяч человек, 73% заболевших — жители Тюмени. В связи со сложившейся ситуацией с 15 по 23 декабря все школы областной столицы переведены на дистанционный режим работы.

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#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#ОРВИ#Грипп#Очереди#Больницы#Валентина Бурнашева
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