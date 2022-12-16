Депутаты отметили активную работу тюменских социально ориентированных НКО

Ежегодно в рамках программы «Молодежь Тюмени» проводится городской конкурс грантовой поддержки социальных проектов «Инициатива». Победителями в 2021 году стали 7 СОНКО с общей суммой поддержки 285 тыс. рублей. С начала 2022 года такую поддержку получили еще 7 социально ориентированных некоммерческих организаций. Одним из основных направлений молодежной политики остается вовлечение тюменцев в волонтерское движение. На базе центра внешкольной работы «Дзержинец» работает «Школа волонтера», ежегодно в ней проходят обучение более 4 тысяч человек. Всего, по данным на декабрь 2022 года, в волонтерское движение в Тюмени вовлечены 33,8 тысячи горожан.