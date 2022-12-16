Депутаты отметили активную работу тюменских социально ориентированных НКО

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых доложил депутатам, что в 2021 году муниципальную финансовую поддержку получили 32 СОНКО, за 9 месяцев 2022 года — еще 29 организаций. По итогам прошлого года 82 социально ориентированных некоммерческих организации воспользовались мерами имущественной поддержки, с начала 2022 года — еще 77. Востребованы среди СОНКО консультации по разным направлениям работы. В 2021 году специалисты провели 356 консультаций для социально ориентированных организаций, за девять месяцев текущего года — 174.
Ежегодно в рамках программы «Молодежь Тюмени» проводится городской конкурс грантовой поддержки социальных проектов «Инициатива». Победителями в 2021 году стали 7 СОНКО с общей суммой поддержки 285 тыс. рублей. С начала 2022 года такую поддержку получили еще 7 социально ориентированных некоммерческих организаций. Одним из основных направлений молодежной политики остается вовлечение тюменцев в волонтерское движение. На базе центра внешкольной работы «Дзержинец» работает «Школа волонтера», ежегодно в ней проходят обучение более 4 тысяч человек. Всего, по данным на декабрь 2022 года, в волонтерское движение в Тюмени вовлечены 33,8 тысячи горожан.
Депутат Юрий Коновалов обратил внимание, что количество участников проводимых СОНКО мероприятий за минувшие три года снизилось более чем наполовину. Как пояснил Сергей Толстых, это связано с тем, что в год 70-летия Победы и пандемию в различных проектах было задействовано больше волонтеров. Сейчас статистику участников мероприятий формируют организации-получатели грантов.
Депутат Николай Моисеев высказался о необходимости расширения мер поддержки для тех, кто работает с мобилизованными и их семьями.
«Им нужно уделить внимание и окружить заботой», — подчеркнул Николай Афанасьевич.
Представители администрации заверили депутатов, что этот вопрос находится на особом контроле.
Чтобы социально ориентированные некоммерческие организации были активно вовлечены в развитие добровольческого движения, получали грантовую поддержку и с ее помощью реализовывали в городе новые проекты, необходимо вести их четкий реестр, считает заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов.
«В последние годы волонтерское движение активно развивается, люди бескорыстно жертвуют свои силы, время, средства, чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В докладе приведены данные по количеству волонтеров в нашем городе, но мы понимаем, что на самом деле неравнодушных людей гораздо больше. Свой волонтерский центр продолжает работать в городской Думе, добровольческие инициативы находят поддержку в коллективах многих предприятий нашего города. Чтобы социально некоммерческие организации, в том числе занимающиеся развитием волонтерства, могли обращаться и получать финансовую помощь, нужно для начала понимать, сколько их вообще в городе, и в зависимости от этого планировать возможности грантовой поддержки», — отметил Дмитрий Александрович.
Депутат Альбина Селезнева обратила внимание, что муниципальные меры поддержки, предоставляемые СОНКО, способствуют развитию культуры и спорта в микрорайонах города.
«Выделяемые средства идут не только на проведение мероприятий, но и на покупку звукового оборудования, спортинвентаря, пошив костюмов для творческих коллективов», — пояснила Альбина Михайловна.
«Социально ориентированные некоммерческие организации Тюмени и Тюменской области, безусловно, заслуживают огромного внимания и поддержки. Учитывая все, что сегодня делается в этом направлении органами региональной и муниципальной власти, можно говорить о том, что наши СОНКО находятся в благоприятных условиях. Администрация города проводит огромную работу по поддержке некоммерческих организаций. Все вопросы и предложения депутатов направлены на то, чтобы эта работа была еще эффективнее», — отметил в завершение заседания председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.