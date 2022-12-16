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Дело о взятке на 67 млн рублей, сквозной проезд через промзону на Республики в Тюмени

Сегодня, 17:06
Фото: 1MI

Сквозной проезд через промзону на Республики в Тюмени, дело о взятке на 67 млн рублей

Сегодня стало известно, что в Центральном райсуде Тюмени рассматривается дело о посредничестве во взятке на 67 млн рублей. С 2018 по 2020 годы, силовик и правозащитники способствовали достижению договоренности и даче взяток на крупную сумму.

Тюменского полицейского обвиняют в посредничестве во взятке на 67 миллионов.

Эти деньги должны были способствовать урегулированию уголовных дел в отношении определённых лиц. В одном из случаев должна была снизиться сумма налоговых доначислений. Это бы привело к прекращению уголовного преследования.

Злоумышленникам не удалось реализовать схему, последние в цепочке посредники присвоили деньги себе.

«По версии следствия, в каждом случае сумма взятки варьировалась от 20 до 27 млн рублей. Однако умысел обвиняемых, направленный на непосредственную передачу взятки, не был реализован, поскольку никто из них не обладал необходимыми связями», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области отправили в СИЗО, адвокатам выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Тюмени сделают сквозной проезд через промзону в районе улиц Республики и Энергетиков.

На территории завода медоборудования строители построят сквозной проезд. Он соединит улицы Республики и Энергетиков в 2026 году. На данный момент назначены общественные обсуждения, проводятся корректировки планировочного района «Гилевский».

Общая площадь квартир в новом районе превысит 360 тысяч кв.м. Здесь строители возведут дома высотой от семи до двадцати пяти этажей. Запланировано строительство школы на полторы тысячи мест и садиков.

Тюменские бойцы отправились сегодня утром в зону СВО.

В Тюмени мобилизованных жителей региона отправили к месту боевого слаживания. На мероприятии присутствовал замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, он пожелал военным удачи. По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг, как символ их возвращения, а также письма с пожеланиями от юных жителей региона.

В Тюмени проводили очередной эшелон с мобилизованными солдатами
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Бюджеты#Уголовное дело#Прокуратура#Жалобы#Работа#Александр Мязин
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