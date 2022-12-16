Дело о взятке на 67 млн рублей, сквозной проезд через промзону на Республики в Тюмени

Тюменского полицейского обвиняют в посредничестве во взятке на 67 миллионов.
Эти деньги должны были способствовать урегулированию уголовных дел в отношении определённых лиц. В одном из случаев должна была снизиться сумма налоговых доначислений. Это бы привело к прекращению уголовного преследования.
Злоумышленникам не удалось реализовать схему, последние в цепочке посредники присвоили деньги себе.
«По версии следствия, в каждом случае сумма взятки варьировалась от 20 до 27 млн рублей. Однако умысел обвиняемых, направленный на непосредственную передачу взятки, не был реализован, поскольку никто из них не обладал необходимыми связями», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области отправили в СИЗО, адвокатам выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В Тюмени сделают сквозной проезд через промзону в районе улиц Республики и Энергетиков.
На территории завода медоборудования строители построят сквозной проезд. Он соединит улицы Республики и Энергетиков в 2026 году. На данный момент назначены общественные обсуждения, проводятся корректировки планировочного района «Гилевский».
Общая площадь квартир в новом районе превысит 360 тысяч кв.м. Здесь строители возведут дома высотой от семи до двадцати пяти этажей. Запланировано строительство школы на полторы тысячи мест и садиков.
Тюменские бойцы отправились сегодня утром в зону СВО.
В Тюмени мобилизованных жителей региона отправили к месту боевого слаживания. На мероприятии присутствовал замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, он пожелал военным удачи. По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг, как символ их возвращения, а также письма с пожеланиями от юных жителей региона.