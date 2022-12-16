Дело о взятке на 67 млн рублей, сквозной проезд через промзону на Республики в Тюмени

В Тюмени мобилизованных жителей региона отправили к месту боевого слаживания. На мероприятии присутствовал замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, он пожелал военным удачи. По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг, как символ их возвращения, а также письма с пожеланиями от юных жителей региона.