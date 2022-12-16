Бывшая чиновница получила пост директора в филиале ТюмГУ

Теперь она работает директором в филиале ТюмГУ Ишимского педагогического института имени Петра Ершова.
«Сведения об образовании - биология и география. Высшее образование - специалитет, магистратура», - сообщается на официальном сайте ТюмГУ.
Стоит отметить, что в 2020 году она получила «почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы». Надежда Сабаева покинула должность в администрации города Ишима 16 ноября.
Ранее «Наш город» сообщал, что главу посёлка в Уватском районе наказали за помощь осуждённому. Она дала указание своему специалисту каждый день составлять фиктивные табели учета почасового времени отработки. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.