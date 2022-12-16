Бывшая чиновница получила пост директора в филиале ТюмГУ

Ранее «Наш город» сообщал, что главу посёлка в Уватском районе наказали за помощь осуждённому. Она дала указание своему специалисту каждый день составлять фиктивные табели учета почасового времени отработки. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.