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Бывшая чиновница получила пост директора в филиале ТюмГУ

Сегодня, 14:41
Фото: Скрин с сайта ТюмГУ

Экс-чиновница из Ишима получила руководящий пост в ТюмГУ

Бывшая директор департамента по соцвопросам администрации Ишима Надежда Сабаева теперь работает в филиале ТюмГУ. Информация об этом появилась на сайте университета. Отмечается, что она «кандидат биологических наук».

Теперь она работает директором в филиале ТюмГУ Ишимского педагогического института имени Петра Ершова.

«Сведения об образовании - биология и география. Высшее образование - специалитет, магистратура», - сообщается на официальном сайте ТюмГУ.

Стоит отметить, что в 2020 году она получила «почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы». Надежда Сабаева покинула должность в администрации города Ишима 16 ноября.

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Главу посёлка в Уватском районе наказали за помощь осуждённому
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#Александр Мязин#Общество#Деньги#Экономика#Бюджеты#ТюмГУ#Чиновники
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