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Бизнес-вумен из Тюмени покорила шеф-повара Ивлева сугудаем из муксуна

Сегодня, 06:59
Фото: Битва шефов

Бизнес-вумен из Тюмени прошла в финал кулинарного шоу «Битва шефов»

42-летняя бизнес-вумен из Тюмени, директор компании по производству полуфабрикатов Елена Бурнакова покорила российского телеведущего шоу «Битва шефов», ресторатора Константина Ивлева сугудаем из муксуна и оссобуко из говядины.
Сюжет
Тюмень

Такие блюда тюменка приготовила в отборочном туре кулинарного шоу «Битва шефов». Поварские способности сибирской бизнесвумен шеф-повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили по достоинству.

«Это очень вкусно», — отметил Константин Ивлев.

Тюменка попала в команду к Константину Ивлеву и дошла до финала. Однако одержать победу ей не удалось, несмотря на итальянский десерт панфорте, который был высоко оценен ведущими шоу. Главный приз получил участник из Москвы.

Эфир передачи с участием жительницы Тюмени Елены Бураковой состоялся 13 декабря на телеканале «Пятница».

Жители Тюменской области уже не в первый раз попадают на экраны телевизоров. Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре с участием семьи из Тюмени состоялась премьера шоу на НТВ «ДНК». 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Шоу#Реалити-шоу#Тюмень#Тюменская область
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