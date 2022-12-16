Бизнес-вумен из Тюмени покорила шеф-повара Ивлева сугудаем из муксуна

Такие блюда тюменка приготовила в отборочном туре кулинарного шоу «Битва шефов». Поварские способности сибирской бизнесвумен шеф-повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили по достоинству.
«Это очень вкусно», — отметил Константин Ивлев.
Тюменка попала в команду к Константину Ивлеву и дошла до финала. Однако одержать победу ей не удалось, несмотря на итальянский десерт панфорте, который был высоко оценен ведущими шоу. Главный приз получил участник из Москвы.
Эфир передачи с участием жительницы Тюмени Елены Бураковой состоялся 13 декабря на телеканале «Пятница».
Жители Тюменской области уже не в первый раз попадают на экраны телевизоров. Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре с участием семьи из Тюмени состоялась премьера шоу на НТВ «ДНК».