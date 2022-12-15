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В Тюменской области закрывают на карантин школы и группы в детсадах

Сегодня, 07:00
Фото: 1MI

Более 32 тысяч тюменцев заболели ОРВИ и гриппом

В Тюмени заболеваемость ОРВИ и гриппом среди учащихся школ за последнюю неделю превысила среднеобластной показатель в 3,5 раза. Всего в регионе зарегистрировано более 32,8 тысяч случаев ОРВИ, большая часть из них, 73%, в Тюмени.
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Тюмень

Накануне на юге региона на карантин были закрыты 913 классов в 103 школах, 72% из них в Тюмени. Кроме того, частично приостановлена в городах юга региона деятельность пятнадцати групп в шести детских садах. В Тюмени все дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что с сегодняшнего дня на неделю на дистанционное обучение переведены все учащиеся школ областной столицы. По словам директора регионального департамента образования и науки Дина Горковец, в учебных заведениях муниципалитетов региона ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом обстоит не так остро — там на карантин закрыты лишь отдельные классы.

Отменят ли детские утренники в Тюмени из-за гриппа?
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#ОРВИ#Грипп#Карантин#Школы#Детские сады#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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