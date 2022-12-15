В Тюменской области закрывают на карантин школы и группы в детсадах

Ранее «Наш Город» писал, что с сегодняшнего дня на неделю на дистанционное обучение переведены все учащиеся школ областной столицы. По словам директора регионального департамента образования и науки Дина Горковец, в учебных заведениях муниципалитетов региона ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом обстоит не так остро — там на карантин закрыты лишь отдельные классы.