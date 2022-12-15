В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками спрятанными в хлебе

Известно, что мужчина принимает наркотики и работал закладчиком нелегального интернет-магазина.
«Злоумышленник рассказал, что в его обязанности входило оборудование на территории региона тайников с наркотиками. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу», - сообщили в МВД МЕДИА.
9 декабря «Наш город» сообщал, что под Тюменью задержали 21-летнего молодого человека с особо крупной партией наркотиков. В кармане у него нашли сверток со 115 разовыми дозами порошка.