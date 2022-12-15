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В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками спрятанными в хлебе

Сегодня, 14:23
Фото: МВД МЕДИА

В Тюмени молодой человек спрятал 18 свертков с наркотиками в хлебе

В областной столице полицейские задержали ранее судимого молодого человека 1997 года рождения. По данным МВД МЕДИА, он спрятал 18 свёртков с «синтетикой» общей массой десять граммов в хлебе.

Известно, что мужчина принимает наркотики и работал закладчиком нелегального интернет-магазина.

«Злоумышленник рассказал, что в его обязанности входило оборудование на территории региона тайников с наркотиками. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу», - сообщили в МВД МЕДИА.

9 декабря «Наш город» сообщал, что под Тюменью задержали 21-летнего молодого человека с особо крупной партией наркотиков. В кармане у него нашли сверток со 115 разовыми дозами порошка.

В Тюменской области задержан наркокурьер с крупной партией запрещенных веществ
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Управление МВД России по ТО#Задержание#Александр Мязин
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