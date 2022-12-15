В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками спрятанными в хлебе

В Тюмени молодой человек спрятал 18 свертков с наркотиками в хлебе

В областной столице полицейские задержали ранее судимого молодого человека 1997 года рождения. По данным МВД МЕДИА, он спрятал 18 свёртков с «синтетикой» общей массой десять граммов в хлебе.