В Тюмени наградили победителей конкурсов «Женский характер» и «Женская энергия села»

«Идея конкурса родилась после встреч с жительницами Тюменской области. Я заметила, что каждая из них светится, каждая заряжена позитивной энергией и наполнена невероятной силой. У каждой своя удивительная история и я искренне благодарна этим женщинам за то, что они поделились с нами этими историями», — сказала Наталья Шевчик, председатель Тюменского регионального отделения «Союза женщин России».
Конкурс проводился тюменским «Союзом женщин России» с 1 августа по 1 октября. Его героинями стали женщины, пользующиеся уважением, авторитетом и доверием в своем окружении. Они рассказали истории своих жизней, которые были наполнены, как триумфами, так и непростыми испытаниями.
На конкурс представлялись статьи, интервью, репортажи, очерки и другие материалы, демонстрирующие успех женщины в производственной, творческой, научной и общественной деятельности.
Так, победительницами этого конкурса стали Валентина Михиенко и автор радиопередачи о ней — Наталья Камагорова. Звание победительниц с ними разделили Ольга Рябинина и автор материала о ней — Людмила Марикова.
Основными задачами этого конкурса стали: повышение статуса и авторитета сельских женщин с интересными судьбами, раскрытие их роли и признание заслуг, развитие интереса населения к семейным, национальным традициям через образ сельской женщины.
«Роль женщин в развитии сельских территорий, в реализации важных социально значимых проектов, в создании и поддержке положительного эмоционального настроения семьи и общества трудно переоценить. Важной задачей конкурса является привлечение внимания общества к положению сельских женщин, их семей, содействие популяризации труда женщины, способствование установлению творческих контактов и обмен опытом между жителями разных районов и сел Тюменской области», — считают организаторы.
Конкурсные работы участницы также предоставляли в виде статей, интервью, репортажей, очерков и других материалов, выступая в одной из номинаций:
В номинации «Мой выбор — моя судьба» победили Ирина Черепанова и журналист Юлия Котикова. Победу в номинации «Женщина и семья» стали Марина Смирнова и журналист Лариса Гизатуллина.
Также в рамках конкурса было сформировано 28 дополнительных номинаций, в каждой из которых отличились участницы конкурса.