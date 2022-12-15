В Тюмени наградили победителей конкурсов «Женский характер» и «Женская энергия села»

Конкурс проводился тюменским «Союзом женщин России» с 1 августа по 1 октября. Его героинями стали женщины, пользующиеся уважением, авторитетом и доверием в своем окружении. Они рассказали истории своих жизней, которые были наполнены, как триумфами, так и непростыми испытаниями.