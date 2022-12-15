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В Тюмени наградили победителей конкурсов «Женский характер» и «Женская энергия села»

Сегодня, 12:04
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени наградили победителей конкурсов «Женский характер» и «Женская энергия села»

Тюменское региональное отделение «Союза женщин России» провело конкурсы среди журналистов и жительниц деревень, сел и поселков региона. Они показали, что в нашем регионе живут и трудятся яркие, смелые и активные дамы.
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Тюмень
«Идея конкурса родилась после встреч с жительницами Тюменской области. Я заметила, что каждая из них светится, каждая заряжена позитивной энергией и наполнена невероятной силой. У каждой своя удивительная история и я искренне благодарна этим женщинам за то, что они поделились с нами этими историями», — сказала Наталья Шевчик, председатель Тюменского регионального отделения «Союза женщин России».

«Женский характер»

Конкурс проводился тюменским «Союзом женщин России» с 1 августа по 1 октября. Его героинями стали женщины, пользующиеся уважением, авторитетом и доверием в своем окружении. Они рассказали истории своих жизней, которые были наполнены, как триумфами, так и непростыми испытаниями.

На конкурс представлялись статьи, интервью, репортажи, очерки и другие материалы, демонстрирующие успех женщины в производственной, творческой, научной и общественной деятельности.

Так, победительницами этого конкурса стали Валентина Михиенко и автор радиопередачи о ней — Наталья Камагорова. Звание победительниц с ними разделили Ольга Рябинина и автор материала о ней — Людмила Марикова.

«Женская энергия села»

Основными задачами этого конкурса стали: повышение статуса и авторитета сельских женщин с интересными судьбами, раскрытие их роли и признание заслуг, развитие интереса населения к семейным, национальным традициям через образ сельской женщины.

«Роль женщин в развитии сельских территорий, в реализации важных социально значимых проектов, в создании и поддержке положительного эмоционального настроения семьи и общества трудно переоценить. Важной задачей конкурса является привлечение внимания общества к положению сельских женщин, их семей, содействие популяризации труда женщины, способствование установлению творческих контактов и обмен опытом между жителями разных районов и сел Тюменской области», — считают организаторы. 

Конкурсные работы участницы также предоставляли в виде статей, интервью, репортажей, очерков и других материалов, выступая в одной из номинаций:

  • «Мой выбор — моя судьба» — (молодые женщины в производстве до 35 лет) среди женщин, сохраняющих традиции значимых социальных профессий, работающих в селах, занимающих активную жизненную позицию, ориентированных на общественную деятельность и личностное внимание к человеку;
  • «Женщина и семья» — среди женщин, успешно воспитывающих троих и более детей, в том числе приемных, занимающих активную жизненную позицию.

В номинации «Мой выбор — моя судьба» победили Ирина Черепанова и журналист Юлия Котикова. Победу в номинации «Женщина и семья» стали Марина Смирнова и журналист Лариса Гизатуллина.

Также в рамках конкурса было сформировано 28 дополнительных номинаций, в каждой из которых отличились участницы конкурса.

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