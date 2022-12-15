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В Тюмени известного застройщика «Сибстройсервис» хотят обанкротить 29 человек

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI

В Тюмени 29 человек снова пытаются обанкротить крупного застройщика «Сибстройсервис»

По данным картотеки арбитражных дел, 13 декабря 29 тюменцев обратились с иском в Арбитражный суд Тюменской области. Они требуют признать банкротом строительную компанию АО «Сибстройсервис».

Подробности иска пока неизвестны, но сумма требований исчисляется десятками миллионов рублей. Заседание суда пока не назначено.

Стоит отметить с подобным иском к АО «Сибстройсервис» в 2021 году обращались 35 тюменцев. Тогда производство по делу А70-21724/2021 было прекращено. Суд посчитал требования заявителей необоснованными.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили арестованный недострой компании «Сибстройсервис». Автомобильную парковку на улице Интернациональной пытаются реализовать за 147 миллионов рублей.

В Тюмени за 147 миллионов рублей продают арестованную недвижимость «Сибстройсервиса»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Арбитражный суд Тюменской области#Иск#Банкротство
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