В Тюмени известного застройщика «Сибстройсервис» хотят обанкротить 29 человек

Дело А70-26566/2022 рассматривается судом первой инстанции.
Подробности иска пока неизвестны, но сумма требований исчисляется десятками миллионов рублей. Заседание суда пока не назначено.
Стоит отметить с подобным иском к АО «Сибстройсервис» в 2021 году обращались 35 тюменцев. Тогда производство по делу А70-21724/2021 было прекращено. Суд посчитал требования заявителей необоснованными.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили арестованный недострой компании «Сибстройсервис». Автомобильную парковку на улице Интернациональной пытаются реализовать за 147 миллионов рублей.