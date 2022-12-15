В центре «Семья» прошел премьерный показ социального ролика «Наш малыш»

«Причин, почему подростки замыкаются в себе, может быть несколько: нехватка внимания родителей, проблемы со сверстниками, сложности в школе. В праздники, в том числе новогодние, отношения в семье могут обостриться, так как вне работы и школы семья проводит много времени вместе. Как показал период изоляции во время пандемии, многим родителя и детям непривычно находиться длительное время вместе, поэтому вскрывались сложности во взаимопонимании. Люди поняли, что надо уделять друг другу больше времени», – отметила ведущий психолог центра «Семья» Анна Шерстобитова.