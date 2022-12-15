В новый год — с новым качеством

Для сравнения:
Телевидение стандартной четкости (SD) предполагает изображение на экране телевизора 720 на 576 пикселей, в то время как изображение высокой четкости (HD) имеет разрешение 1920 на 1080 пикселей.
Таким образом, HD формат превосходит возможности стандартного телевидения в 5 раз. Картинка будет на порядок более четкой и реалистичной с максимальной детализацией.
До конца года на формат HD перейдут 18 кабельных операторов, транслирующих телеканал «Тюменское время». Вы сможете следить за жизнью города и региона во всех подробностях на 21 канале кабельного телевидения.