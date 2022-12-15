В новогодние каникулы в Тюмени усилят меры безопасности

По данным информационного центра регионального правительства, в преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проведут подворовые обходы частных жилых домов и напомнят жителям правила пожарной безопасности. Дополнительный контроль за соблюдением порядка будет организован в городских парках и скверах. Места проведения общественных мероприятий проверят сотрудники Росгвардии на наличие подозрительных веществ и устройств.