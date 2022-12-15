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В новогодние каникулы в Тюмени усилят меры безопасности

Сегодня, 05:04
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В новогодние праздники в Тюменской области усилят меры безопасности

Жителей Тюменской области в новогодние праздники будут охранять сотрудники полиции, МЧС, казаки и народные дружинники. Усилить меры безопасности поручили на заседании Антитеррористической комиссии.
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Тюмень

По данным информационного центра регионального правительства, в преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проведут подворовые обходы частных жилых домов и напомнят жителям правила пожарной безопасности. Дополнительный контроль за соблюдением порядка будет организован в городских парках и скверах. Места проведения общественных мероприятий проверят сотрудники Росгвардии на наличие подозрительных веществ и устройств.

Всего дополнительно будут задействованы не менее 250 народных дружинников и частных охранников, порядка 360 единиц техники.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17 декабря состоится открытие катка на набережной реки Туры. Гостей праздника ждет музыкальное представление и дискотека.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область
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