nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Московской области появилась интерактивная карта электросетевых хозяйств

Сегодня, 15:20
Фото: piqsels.com
Подмосковное УФАС РФ вместе с Министерством энергетики Московской области создало интерактивный сервис для определения территориальной сетевой организации (ТСО).

Интерактивную карту ввели в работу 13 декабря 2022 года в рамках соглашения о взаимодействии между ФАС РФ и правительством Подмосковья. На карте отражены объекты электросетевого хозяйства с зонами действия подмосковных территориальных сетевых организаций.

С помощью данного сервиса жители Подмосковья смогут сами определить ТСО, обслуживающую конкретный населенный пункт. Карта дает возможность оперативно получить данные о сетевой компании, в которую будет необходимо обратиться в случае подключения к электросетям. Об этом пишут "Новые известия".

Глава подмосковного министерства энергетики Александр Самарин объяснил, что был разработан специальный сервис, который учитывает сведения о территориальных сетевых компаниях, функционирующих на территории Московской области, и теперь каждый гражданин может получить информацию об электронных адресах сетевых компаний, чтобы решить актуальные вопросы по надежному электроснабжению. Здесь же жители Подмосковья могут оставить заявку на технологическое присоединение к электросетям.

По словам Алексея Азаренко, замглавы Московского областного УФАС РФ, совместная работа по созданию интерактивной карты управления Федеральной антимонопольной службы по региону и Минэнерго Подмосковья - важный этап взаимодействия между сторонами, направленного на то, чтобы повысить доступность региональной энергетической инфраструктуры и улучшить жизнеобеспечение Московской области в целом.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
Вчера, 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Вчера, 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
Вчера, 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
Вчера, 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
Вчера, 08:09