В Московской области появилась интерактивная карта электросетевых хозяйств

Глава подмосковного министерства энергетики Александр Самарин объяснил, что был разработан специальный сервис, который учитывает сведения о территориальных сетевых компаниях, функционирующих на территории Московской области, и теперь каждый гражданин может получить информацию об электронных адресах сетевых компаний, чтобы решить актуальные вопросы по надежному электроснабжению. Здесь же жители Подмосковья могут оставить заявку на технологическое присоединение к электросетям.