В Московской области появилась интерактивная карта электросетевых хозяйств

Интерактивную карту ввели в работу 13 декабря 2022 года в рамках соглашения о взаимодействии между ФАС РФ и правительством Подмосковья. На карте отражены объекты электросетевого хозяйства с зонами действия подмосковных территориальных сетевых организаций.
С помощью данного сервиса жители Подмосковья смогут сами определить ТСО, обслуживающую конкретный населенный пункт. Карта дает возможность оперативно получить данные о сетевой компании, в которую будет необходимо обратиться в случае подключения к электросетям. Об этом пишут "Новые известия".
Глава подмосковного министерства энергетики Александр Самарин объяснил, что был разработан специальный сервис, который учитывает сведения о территориальных сетевых компаниях, функционирующих на территории Московской области, и теперь каждый гражданин может получить информацию об электронных адресах сетевых компаний, чтобы решить актуальные вопросы по надежному электроснабжению. Здесь же жители Подмосковья могут оставить заявку на технологическое присоединение к электросетям.
По словам Алексея Азаренко, замглавы Московского областного УФАС РФ, совместная работа по созданию интерактивной карты управления Федеральной антимонопольной службы по региону и Минэнерго Подмосковья - важный этап взаимодействия между сторонами, направленного на то, чтобы повысить доступность региональной энергетической инфраструктуры и улучшить жизнеобеспечение Московской области в целом.