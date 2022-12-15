В канун Нового года тюменские магазины сократят размеры скидок

К Новому году тюменские продавцы ужмут размеры скидок

Огромных новогодних скидок в тюменских магазинах в этом году тюменцам ждать не стоит. Ниже сегодняшней акционной стоимости цены на товары опускаться не будут, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта по стратегическому маркетингу Виктора Субботина.

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