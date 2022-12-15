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В канун Нового года тюменские магазины сократят размеры скидок

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI

К Новому году тюменские продавцы ужмут размеры скидок

Огромных новогодних скидок в тюменских магазинах в этом году тюменцам ждать не стоит. Ниже сегодняшней акционной стоимости цены на товары опускаться не будут, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта по стратегическому маркетингу Виктора Субботина.
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Тюмень

По мнению Субботина, напротив, в декабре и начале января размеры скидок уменьшатся, а цены немного поднимутся, потому что магазинам неразумно делать большой дисконт перед праздниками из-за наплыва покупателей.

«Нужно учесть две важные предпосылки. Первая — сложности с появлением нового ассортимента в связи с логистическими проблемами. Вторая — рост цен в начале года и выравнивание их к июлю-августу. Рост цен в начале года позволил делать „честные“ скидки до 75% (по сравнению с мартовскими ценами) в период „черных пятниц“ и новогодних распродаж», — подчеркнул Виктор Субботин.

Другие эксперты отметили, что покупательская стратегия сейчас направлена на рационализацию трат. Потребители обращают внимание на акции и более дешевые аналоги товаров. И зачастую предпочитают делать покупки на маркетплейсах, нежели в монобрендовых магазинах. 

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в преддверии новогодних праздников выросли почти на треть цены на сливочное масло, чай, мясную и рыбную продукцию. Также на 30% с начала года подорожала красная икра.

#Общество#Новости тюмени#Экономика#Скидки#Магазины#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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