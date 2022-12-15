В канун Нового года тюменские магазины сократят размеры скидок

По мнению Субботина, напротив, в декабре и начале января размеры скидок уменьшатся, а цены немного поднимутся, потому что магазинам неразумно делать большой дисконт перед праздниками из-за наплыва покупателей.
«Нужно учесть две важные предпосылки. Первая — сложности с появлением нового ассортимента в связи с логистическими проблемами. Вторая — рост цен в начале года и выравнивание их к июлю-августу. Рост цен в начале года позволил делать „честные“ скидки до 75% (по сравнению с мартовскими ценами) в период „черных пятниц“ и новогодних распродаж», — подчеркнул Виктор Субботин.
Другие эксперты отметили, что покупательская стратегия сейчас направлена на рационализацию трат. Потребители обращают внимание на акции и более дешевые аналоги товаров. И зачастую предпочитают делать покупки на маркетплейсах, нежели в монобрендовых магазинах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в преддверии новогодних праздников выросли почти на треть цены на сливочное масло, чай, мясную и рыбную продукцию. Также на 30% с начала года подорожала красная икра.