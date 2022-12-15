nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В аварии на тюменской трассе погиб 22-летний водитель из Челябинской области

Сегодня, 04:36
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень - Омск погиб 22-летний водитель

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром в районе Заводоуковска. На 119-м километре автодороги Тюмень – Омск столкнулись ГАЗель и КамАЗ.
Сюжет
ДТП

По предварительной информации, 22-летний водитель ГАЗели, житель Челябинской области, выехал на встречную полосу и влетел под колеса большегруза. В результате аварии он погиб, водитель КамАЗа получил травмы.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Частично движение на данном участке автодороги ограничено, организован реверс.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на автодороге Тюмень — Омск столкнулись большегрузы MAN и МАЗ. Водители обоих машин погибли от полученных травм.

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельной аварии
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Гибель на дороге#Общество#Происшествия#Дороги#ГИБДД#ДТП#Авария#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
Вчера, 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Вчера, 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
Вчера, 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
Вчера, 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
Вчера, 08:09