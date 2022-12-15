В аварии на тюменской трассе погиб 22-летний водитель из Челябинской области

В ДТП на трассе Тюмень - Омск погиб 22-летний водитель

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром в районе Заводоуковска. На 119-м километре автодороги Тюмень – Омск столкнулись ГАЗель и КамАЗ.

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