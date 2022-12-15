В аварии на тюменской трассе погиб 22-летний водитель из Челябинской области

По предварительной информации, 22-летний водитель ГАЗели, житель Челябинской области, выехал на встречную полосу и влетел под колеса большегруза. В результате аварии он погиб, водитель КамАЗа получил травмы.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Частично движение на данном участке автодороги ограничено, организован реверс.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на автодороге Тюмень — Омск столкнулись большегрузы MAN и МАЗ. Водители обоих машин погибли от полученных травм.