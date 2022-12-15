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У ишимских и тобольских школьников отменили занятия из-за морозов

Сегодня, 03:11
Фото: 1MI

В Тобольске и Ишиме отменили занятия в школах из-за морозов

В Ишиме, иТобольске из-за низкой температуры воздуха 15 декабря отменены занятия у начальных классов первой смены. В настоящее время температура воздуха составляет -26, но из-ха охлаждения ветром она ощущается как -28. В течение дня ожидается потепление до -18 -19.
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Тюмень

В Тюмени с сегодняшнего дня все школы перешли на дистанционных режим обучения в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такое решение приняла накануне Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано около 33 тысяч случаев ОРВИ. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный —  среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91%.

В связи с ухудшением эпидобстановки поликлиники города перешли на усиленный режим работы, также переведена на круглосуточный график неотложная помощь.

В Тюмени неотложная помощь переходит на усиленный режим работы из-за ОРВИ
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Ишим#Школьники#ОРВИ#Погода
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