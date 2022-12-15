У ишимских и тобольских школьников отменили занятия из-за морозов

Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано около 33 тысяч случаев ОРВИ. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный — среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91%.