У ишимских и тобольских школьников отменили занятия из-за морозов

В Тюмени с сегодняшнего дня все школы перешли на дистанционных режим обучения в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такое решение приняла накануне Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано около 33 тысяч случаев ОРВИ. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный — среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91%.
В связи с ухудшением эпидобстановки поликлиники города перешли на усиленный режим работы, также переведена на круглосуточный график неотложная помощь.