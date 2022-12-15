Тюменцы жалуются, что 4-я маршрутка регулярно проезжает мимо остановки

Между тем недавно глава города Руслан Кухарук в формате прямой линии ответил тюменцам, что в связи с частыми жалобами на работу общественного транспорта ситуацию держат на контроле: электронные системы позволяют вплоть до минуты видеть, насколько отстает автобус от графика и вышел ли он на линию.