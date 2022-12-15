Тюменцы жалуются, что 4-я маршрутка регулярно проезжает мимо остановки

«4 маршрут, 18:27, остановка Даудельная. Который раз уже проезжает мимо остановки (через день такое), третьим рядом, при том, что на остановке стоят люди, а сама маршрутка полупустая… И так всего лишь один маршрут до Ватутина едет, так ещё и стабильно игнорируют половину остановок. При том, что, несмотря на постоянные пробки на Профсоюзной в это время, все остальные автобусы и маршрутки почему-то едут по своей полосе и останавливаются… Но не 4-ки! Четвёркам закон не писан!» — рассказала подписчица.
Местные жители написали, что они также сталкиваются с аналогичной проблемой:
«Сейчас в принципе с транспортом беда происходит. Никто за ними не следит, 15 сразу 3 рейса могут не выйти и нормально. Спрашиваешь, почему. А мы не знаем, отвечают. Про маршрут 2 автобуса вообще молчу. Можно 20 и 30 минут ждать его, хотя по расписанию должен быть каждые 10 минут», — поделился один из комментаторов.
Между тем недавно глава города Руслан Кухарук в формате прямой линии ответил тюменцам, что в связи с частыми жалобами на работу общественного транспорта ситуацию держат на контроле: электронные системы позволяют вплоть до минуты видеть, насколько отстает автобус от графика и вышел ли он на линию.
Ранее «Наш город» писал, что в расписании общественного транспорта могут быть изменения из-за сильного снегопада.