Тюменца арестовали за гибель людей из-за контрафактных спиртных напитков

«Как стало известно из представленных суду материалов, с августа по декабрь 2021 года Ганбаров в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществил перевозку на территорию Тюменской области немаркированный алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В последующем он сбыл эту продукцию на территории г. Тюмени. Алкоголь оказался контрафактным, в результате чего в период времени с 01 по 08 января 2022 года погибло 10 человек», — сообщили в ведомстве.
Осуждённый отказался признавать вину. Суд постановил, что он будет находиться под стражей до 26 января 2023 года.
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