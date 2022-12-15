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Тюменца арестовали за гибель людей из-за контрафактных спиртных напитков

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI

В Тюмени гражданина заключили под стражу из-за перевозки опасного для жизни алкоголя

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу 40-летнего Рафига Ганбарова за преступление, в соответствии с ч.3 ст. 238, ч.5 ст. 171.1 УК РФ, информирует объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Как стало известно из представленных суду материалов, с августа по декабрь 2021 года Ганбаров в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществил перевозку на территорию Тюменской области немаркированный алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В последующем он сбыл эту продукцию на территории г. Тюмени. Алкоголь оказался контрафактным, в результате чего в период времени с 01 по 08 января 2022 года погибло 10 человек», — сообщили в ведомстве.

Осуждённый отказался признавать вину. Суд постановил, что он будет находиться под стражей до 26 января 2023 года.

Ранее «Наш город» писал, что экс-председателя правления банка СБРР задержали за кражу в размере 560 млн рублей.

 

В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
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#Елена Чебоксарова#Нарушение#Спиртные напитки#Заключенные#Тюрьма
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