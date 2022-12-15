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Тюменского предпринимателя наказали за нецензурную рекламу в лифте

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI

В Тюмени УФАС наказало предпринимателя из-за нецензурной рекламы в лифте

В УФАС по Тюменской области пожаловались жители многоквартирных домов из-за нецензурного слова в рекламе. Постеры появились в лифтах жилых домов. Будет возбуждено административное дело.

На рекламных буклетах с изображением полок люди увидели нецензурное слово из трёх букв. Их размещал тюменский бизнесмен, который продавал мебель. Постеры стали причиной жалоб «возмущенных граждан».

«Бизнесмен заявил, что закон он не нарушал, а изображение полок не содержит в себе нецензурного слова», — сообщили в пресс-службе в УФАС по Тюменской области.

Специалисты ведомства с ним не согласились и вынесли решение о признании рекламных постеров непристойными.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце ноября в Упоровском районе УФАС признала ненадлежащей рекламу ритуальных услуг местного предпринимателя.

В Тюменской области от бизнесмена потребовали убрать рекламу ритуальных услуг
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