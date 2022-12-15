Тюменского предпринимателя наказали за нецензурную рекламу в лифте

На рекламных буклетах с изображением полок люди увидели нецензурное слово из трёх букв. Их размещал тюменский бизнесмен, который продавал мебель. Постеры стали причиной жалоб «возмущенных граждан».
«Бизнесмен заявил, что закон он не нарушал, а изображение полок не содержит в себе нецензурного слова», — сообщили в пресс-службе в УФАС по Тюменской области.
Специалисты ведомства с ним не согласились и вынесли решение о признании рекламных постеров непристойными.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце ноября в Упоровском районе УФАС признала ненадлежащей рекламу ритуальных услуг местного предпринимателя.