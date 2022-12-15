Тюменский досуговый центр намерен купить деликатесы для престарелых людей

В Тюмени ищут поставщиков деликатесов для пожилых людей на сумму свыше 2 млн рублей

Досуговый «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» принял участие в электронном аукционе на сайте государственных закупок. Учредители находятся в поисках поставщика икры, слабосолёной и копчёной рыбы для пенсионеров и людей с ОВЗ.