Тюменский досуговый центр намерен купить деликатесы для престарелых людей

«Наименование товара: муксун холодного копчения (50 кг), стерлядь х/к (20 кг), икра красная лососевая (150 кг), форель х/к (50 кг), масляная рыба филе х/к (50 кг), сельдь слабосолёная (750 кг), горбуша с/с филе (200 кг)», — значится в документации к закупке «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации».
В общей сложности центру нужно закупить 1620 кг деликатесов. В качестве начальной (максимальной) цены в документе указана сумма 2 174 626 рублей.
«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» — некоммерческая организация, провозглашающая своей миссией создать на территории Тюменской области комфортную среду для инвалидов и престарелых людей. Оказывает услуги старшему поколению с 2020 года.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области проживает свыше 320 тысяч граждан страше 50 лет, которые продолжают трудиться и активно участвовать в жизни нашего региона.