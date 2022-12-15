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Тюменский досуговый центр намерен купить деликатесы для престарелых людей

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

В Тюмени ищут поставщиков деликатесов для пожилых людей на сумму свыше 2 млн рублей

Досуговый «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» принял участие в электронном аукционе на сайте государственных закупок. Учредители находятся в поисках поставщика икры, слабосолёной и копчёной рыбы для пенсионеров и людей с ОВЗ.
«Наименование товара: муксун холодного копчения (50 кг), стерлядь х/к (20 кг), икра красная лососевая (150 кг), форель х/к (50 кг), масляная рыба филе х/к (50 кг), сельдь слабосолёная (750 кг), горбуша с/с филе (200 кг)», — значится в документации к закупке «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации».

В общей сложности центру нужно закупить 1620 кг деликатесов. В качестве начальной (максимальной) цены в документе указана сумма 2 174 626 рублей.

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» — некоммерческая организация, провозглашающая своей миссией создать на территории Тюменской области комфортную среду для инвалидов и престарелых людей. Оказывает услуги старшему поколению с 2020 года.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области проживает свыше 320 тысяч граждан страше 50 лет, которые продолжают трудиться и активно участвовать в жизни нашего региона.

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#Елена Чебоксарова#Пожилые люди#Помощь людям#Помощь нуждающимся#Социальная поддержка
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