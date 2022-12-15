Тюменские власти пояснили, почему в городе вырубают деревья

«За вынужденный снос зелены насаждений была выплачена компенсационная стоимость в бюджет города», — заверили в администрации Тюмени.
Здесь же специалистами были проведена омолаживающая обрезка 306 деревьев и 4 кустарников. Такие же работы по обрезке специалисты подрядной организации в рамках исполнения муниципального контракта провели на улицах Ставропольская, 1б, и Самарцева, 34а.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году из бюджета потратят более сотни миллионов рублей на работы по озеленению. В областной столице высадят более 3 тысяч 600 деревьев и порядка 4 тысяч кустарников.