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Тюменские власти пояснили, почему в городе вырубают деревья

Сегодня, 07:55
Фото: тг-канал "Наш Город"

Тюменские власти пояснили, по какой причине в городе вырубают деревья

Тюменские власти пояснили, с какой целью была проведена вырубка зеленых насаждений на территории детского сада № 78. Как выяснилось 29 деревьев и 5 кустарников пришлось ликвидировать в связи с работами по реконструкции дошкольного учреждения.
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Тюмень
«За вынужденный снос зелены насаждений была выплачена компенсационная стоимость в бюджет города», — заверили в администрации Тюмени.

Здесь же специалистами были проведена омолаживающая обрезка 306 деревьев и 4 кустарников. Такие же работы по обрезке специалисты подрядной организации в рамках исполнения муниципального контракта провели на улицах Ставропольская, 1б, и Самарцева, 34а.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году из бюджета потратят более сотни миллионов рублей на работы по озеленению. В областной столице высадят более 3 тысяч 600 деревьев и порядка 4 тысяч кустарников.

В Тюмени по-варварски вырубили деревья
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Вырубка деревьев#Благоустройство#Тюменская область
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