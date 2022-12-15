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Тюменец серьезно покалечил мать, кинув в нее луковицу

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина покалечил мать луковицей

Инцидент произошел в квартире на улице Холодильной. В этот день 35-летний подозреваемый выпивал в компании своего отца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора, грозившая перерасти в драку. Тогда женщина попыталась утихомирить и разнять  родственников. В ответ сын кинул в её сторону луковицу и попал потерпевшей в лицо.

В результате женщине понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травму глаза и переломом носа.

В отношении сына пострадавшей было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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Ранее «Наш город» писал, что жителя Ярковского района арестовали за причинение смертельных травм сожительнице. Мужчина, находясь в пьяном состоянии, ударил возлюбленную кулаком в лицо.

#Общество#Происшествия#Сотрудники полиции#Уголовное дело#Тяжкий вред здоровью#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Уголовная ответственность
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