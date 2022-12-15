Тюменец серьезно покалечил мать, кинув в нее луковицу

Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора, грозившая перерасти в драку. Тогда женщина попыталась утихомирить и разнять родственников. В ответ сын кинул в её сторону луковицу и попал потерпевшей в лицо.
В результате женщине понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травму глаза и переломом носа.
В отношении сына пострадавшей было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Ранее «Наш город» писал, что жителя Ярковского района арестовали за причинение смертельных травм сожительнице. Мужчина, находясь в пьяном состоянии, ударил возлюбленную кулаком в лицо.