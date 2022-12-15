Траст закрыл крупнейшую за семь лет сделку M&A на рынке девелопмента

«На момент перехода в банк непрофильных активов капитализация „Интеко“ была отрицательной. Сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте. Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали. Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро, что в нынешних условиях высокой турбулентности является критичным. Также важно, что компанию купил профильный инвестор, который нацелен на дальнейшее стратегическое развитие актива», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.