«Срывайте такие объявления»: тюменцы убеждены, что службы подкидывают им тараканов

Комментаторы посоветовали срывать такие объявления и также поделились, что после того, как они появляются на домах, в квартирах заводятся тараканы. Аналогичная ситуация произошла на улицах Минской, Немцова, Белинского, Максима Горького, Мельникайте, Широтной и других. Те, кто вызывал «службу дезинфекции», написали, что организация берёт за услугу 3500 рублей.