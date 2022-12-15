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«Срывайте такие объявления»: тюменцы убеждены, что службы подкидывают им тараканов

Сегодня, 07:03

Жильцы многоквартирных домов в Тюмени выявили причину возвращения тараканов

Тюменка подозревает, что службы дезинфекции, которые предлагают в объявлениях избавиться от тараканов, сами же и подкидывают их. Об этом она написала в паблике «ЧС Тюмень».
«В очередной раз обнаружила объявления от компании на своем подъезде по санобработке. Это не УК, естественно, хотя многие бабушки думают обратное. Для интереса решила позвонить. Трубку взяла специалист мега-многоканального контакт-центра. Тут же мне пообещали скидку 10% по обработке, только сегодня и только сейчас. Попросила паузу на подумать и спросила адрес, чтобы убедиться в том, что они не мошенники», – поделилась Алена И.

Алена рассказала редакции «Нашего города», что диспетчер контакт-центра назвала ей адрес Бирюзовая, 14. Однако девушка выяснила, там находится компания «Спецбиосервис». Позвонив туда, тюменка узнала, что они никакого отношения к расклеенным объявлениям не имеют.

«Данная организация была замечена соседями и детьми в подкидывании тараканов, причем первый раз в жизни видели именно белых. Чтобы это было не голословное обвинение, хочу собрать информацию. Видела эти объявления в разных районах. Запросила запись видео в УК, собираю доказательства, чтоб посудиться с товарищами»,– написала в посте горожанка о предполагаемых мошенниках.

 Комментаторы посоветовали срывать такие объявления и также поделились, что после того, как они появляются на домах, в квартирах заводятся тараканы. Аналогичная ситуация произошла на улицах Минской, Немцова, Белинского, Максима Горького, Мельникайте, Широтной и других. Те, кто вызывал «службу дезинфекции», написали, что организация берёт за услугу 3500 рублей.

«При чем тут дезинфекция? Уничтожение тараканов – это дезинсекция. Это умышленно так пишут, чтобы юридически было не подкопаться. Если до суда дело дойдёт, то они будут говорить, что просто поверхности от вирусов и бактерий обрабатывают, а к тараканам не имеют отношение», – также отметили в комментариях.

Ранее «Наш город» писал, что тараканы были замечены в ТРЦ «Кристалл». В администрации ответили, что работы по дезинсекции в торговом центре выполняются регулярно, но они проведут дополнительную санитарную обработку.

 

Дополнительную санитарную обработку проведут в помещениях ТРЦ «Кристалл» в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Дезинфекция#Обработка от вредителей#Мошенники#Вредители#Жалобы потребителей
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