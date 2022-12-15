Предприятие «Запсибгазпром» отмечает полувековой юбилей

Евгений Заболотный отметил, что вся жизнь, профессиональная репутация «Запсибгазпрома» связаны с Тюменью и под одобрение зала предложил рассмотреть возможность переименования компании в «Запсибгазпром-Тюмень», чтобы на многих строительных площадках мира, где трудятся специалисты предприятия, зазвучало имя родного города.