Предприятие «Запсибгазпром» отмечает полувековой юбилей

«Масштабные проекты доверяют только профессиональным компаниям, в которых трудятся высококвалифицированные специалисты, способные решать сложнейшие задачи и ставить перед собой высокую планку. Таким предприятием, безусловно, является «Запсибгазпром».
Сегодня сотрудники предприятия реализуют грандиозный проект, создавая в Антарктиде зимовочный комплекс исследовательской станции «Восток». Построенные вами за полярным кругом и способные функционировать в условиях полной изоляции уникальные военные базы удивили, покорили весь мир.
Вашими знаниями и трудом в 21 веке создан самый северный в мире форпост армии РФ. Реализация таких проектов показывает, что для вас, российских строителей, нет ничего невозможного», — уверен Александр Моор.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный обратил внимание, что пятьдесят лет для динамично развивающейся компании — небольшой возраст, но сколько вместили эти годы!
«Ваше предприятие родилось в прошлом тысячелетии — в совершенно другой стране с совершенно другой экономикой. Затем была работа в лихие девяностые, нулевые годы. И все это время „Запсибгазпром“ находил свои, новые ниши для реализации масштабных идей. Вспоминается, какими ударными темпами строились газопроводы и производились трубы. Одновременно компания занималась домостроением, возводя целые микрорайоны, реализовывала проекты возведения социальной инфраструктуры, а сегодня к этому добавилось и военное строительство», — сказал Евгений Заболотный.
Евгений Заболотный отметил, что вся жизнь, профессиональная репутация «Запсибгазпрома» связаны с Тюменью и под одобрение зала предложил рассмотреть возможность переименования компании в «Запсибгазпром-Тюмень», чтобы на многих строительных площадках мира, где трудятся специалисты предприятия, зазвучало имя родного города.
Руководитель компании Юрий Водопьянов подчеркнул, что сегодня «Запсибгазпром» работает в 24 точках.
«Самый западный объект нашей работы — Мурманская область, самый восточный — Камчатка, самый северный — 80-й градус Северной широты, самый южный — южный геомагнитный полюс Земли. Сегодня, в основном, мы работаем в интересах Министерства обороны, создаем объекты военной инфраструктуры. У нас нет явно выраженной специализации — мы выполняем те задачи, которые перед нами ставит Родина. Мы строим дороги, аэродромы, дома, садики, школы, госпитали, больницы — все, что надо, то и строим», — рассказал о компании генеральный директор Юрий Водопьянов.
В ходе встречи сотрудники предприятия были поощрены федеральными, региональными и муниципальными наградами.