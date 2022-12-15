Пикет у здания прокуратуры в Тюмени, новогодние утренники, главреда вызвали на допрос

Новогодние утренники в детских садах Тюменской области в этом году отменять не будут. По словам директора регионального департамента образования и науки Дины Горковец, они пройдут в традиционном режиме – с присутствием родителей. Однако ряд ограничений введут. В частности, детей разделят на возрастные группы.