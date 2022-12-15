Пикет у здания прокуратуры в Тюмени, новогодние утренники, главреда вызвали на допрос

Пикет у здания прокуратуры в Тюмени.
Видео с тюменцем распространилось в соцсетях. Им оказался инвалид Анатолий Минин, который длительное время не может получить социальную помощь. В итоге мужчину приняли в прокуратуре.
Новогодние утренники в тюменских детских садах из-за ОРВИ не отменят.
Новогодние утренники в детских садах Тюменской области в этом году отменять не будут. По словам директора регионального департамента образования и науки Дины Горковец, они пройдут в традиционном режиме – с присутствием родителей. Однако ряд ограничений введут. В частности, детей разделят на возрастные группы.
Главреда «Нашего города» вызвали на допрос в СК.
Главного редактора сайта «Наш город» Максима Карпикова вызвали на допрос в Первый следственный отдел по особо важным делам Следственного комитета РФ в Тюмени.
Он должен прийти на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Что это за дело не поясняется.
В конце февраля Максима Карпикова задержали на несанкционированном митинге в областной столице. Его доставили в полицию вместе с еще одной журналисткой и несколькими птюменцами. По итогам митинга было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Единственный обвиняемый — Кирилл Мартюшев заключен в СИЗО.