nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пикет у здания прокуратуры в Тюмени, новогодние утренники, главреда вызвали на допрос

Сегодня, 17:06
Фото: 1MI

Новогодние утренники, пикет у здания прокуратуры в Тюмени, главреда вызвали на допрос

Сегодня в Тюмени прошел одиночный пикет у здания прокуратуры Тюменской области. Полуголый мужчина сидел на корточках у входа. Оказалось, что у тюменца имеется инвалидность и он требует соцподдержки.

Пикет у здания прокуратуры в Тюмени.

Видео с тюменцем распространилось в соцсетях. Им оказался инвалид Анатолий Минин, который длительное время не может получить социальную помощь. В итоге мужчину приняли в прокуратуре.

Новогодние утренники в тюменских детских садах из-за ОРВИ не отменят.

Новогодние утренники в детских садах Тюменской области в этом году отменять не будут. По словам директора регионального департамента образования и науки Дины Горковец, они пройдут в традиционном режиме – с присутствием родителей. Однако ряд ограничений введут. В частности, детей разделят на возрастные группы.

Главреда «Нашего города» вызвали на допрос в СК.

Главного редактора сайта «Наш город» Максима Карпикова вызвали на допрос в Первый следственный отдел по особо важным делам Следственного комитета РФ в Тюмени. 

Он должен прийти на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Что это за дело не поясняется.

В конце февраля Максима Карпикова задержали на несанкционированном митинге в областной столице. Его доставили в полицию вместе с еще одной журналисткой и несколькими птюменцами. По итогам митинга было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Единственный обвиняемый — Кирилл Мартюшев заключен в СИЗО.

Главреда «Нашего города» вызвали на допрос в СК
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Прокуратура#Деньги#Погода#Уголовное дело
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
Вчера, 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Вчера, 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
Вчера, 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
Вчера, 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
Вчера, 08:09