Один из лидеров сборной Марокко пожертвовал все свои призовые с чемпионата мира

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, выступающий за «Челси», пожертвовал все свои призовые, которые он заработал на чемпионате мира в Катаре, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Халеда Бейдуна.
Отмечается, что 325 тысяч долларов, полученных Зиешем, уйдут для бедного населения его родной страны.
Напомним, что сборная Марокко стала первой африканской командой, дошедшей до полуфинала чемпионата мира в Катаре. В нем марокканцы уступили французам (0:2) и теперь сыграют в матче за третье место против сборной Хорватии.