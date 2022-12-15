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Грузовая техника оставила без света поселок Богандинский в Тюменской области

Сегодня, 13:32
15 декабря при производстве несогласованных с компанией «Россети Тюмень» строительных работ в охранной зоне ЛЭП самосвал сторонней организации проехал с поднятым кузовом под линией электропередачи напряжением 10 кВ и оборвал электрический провод.

Оперативно-выездная бригада «Россети Тюмень» полностью восстановила электроснабжение всех потребителей по кольцующей линии электропередачи 10 кВ. Мероприятия по восстановлению оборванного провода состоятся 16 декабря.

Повреждения ЛЭП из-за несанкционированных действий третьих лиц – одна из распространённых причин нарушения электроснабжения населенных пунктов в Тюменском районе.

Обращение по инциденту в п. Богандинский направлено в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности виновных лиц.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра Группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

 

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