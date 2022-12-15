Грузовая техника оставила без света поселок Богандинский в Тюменской области

Оперативно-выездная бригада «Россети Тюмень» полностью восстановила электроснабжение всех потребителей по кольцующей линии электропередачи 10 кВ. Мероприятия по восстановлению оборванного провода состоятся 16 декабря.
Повреждения ЛЭП из-за несанкционированных действий третьих лиц – одна из распространённых причин нарушения электроснабжения населенных пунктов в Тюменском районе.
Обращение по инциденту в п. Богандинский направлено в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности виновных лиц.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра Группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.