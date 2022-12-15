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Главреда «Нашего города» вызвали на допрос в СК

Сегодня, 04:31
Фото: nashgorod.ru

Главреда сайта «Наш город» Максима Карпикова вызвали на допрос в СК РФ

Главного редактора сайта «Наш город» Максима Карпикова вызвали на допрос в Первый следственный отдел по особо важным делам Следственного комитета РФ в Тюмени. Максим Карпиков пробовал уточнить по какому делу его вызывают, но следователь отказалась давать информацию по телефону.
Сюжет
Тюмень

В повестке указано, что Карпиков должен явиться на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному ранее. Что это за дело и по какой статье уголовного кодекса следователь не пояснила.

24 февраля 2022 года Карпиков был задержан на несанкционированном антивоенном митинге в Тюмени и доставлен в полицию вместе с еще одной журналисткой и несколькими протестующими. По итогам митинга было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Единственный обвиняемый — Кирилл Мартюшев заключен в СИЗО. Его внесли в список террористов и экстремистов.

В прошлом году Максима Карпикова задерживали за репортаж во время захвата отделения Сбербанка на Червишевсском тракте. Инцидент произошел 7 июля 2021. Главред «Нашего Города» прибыл на место происшествия и из соседнего здания проводил съемку.

 

Главред «Нашего Города» задержан на месте оцепления на Червишевском тракте
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Следственный комитет#Уголовное дело
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