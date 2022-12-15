Главреда «Нашего города» вызвали на допрос в СК

24 февраля 2022 года Карпиков был задержан на несанкционированном антивоенном митинге в Тюмени и доставлен в полицию вместе с еще одной журналисткой и несколькими протестующими. По итогам митинга было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Единственный обвиняемый — Кирилл Мартюшев заключен в СИЗО. Его внесли в список террористов и экстремистов.