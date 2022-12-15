Главреда «Нашего города» вызвали на допрос в СК

В повестке указано, что Карпиков должен явиться на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному ранее. Что это за дело и по какой статье уголовного кодекса следователь не пояснила.
24 февраля 2022 года Карпиков был задержан на несанкционированном антивоенном митинге в Тюмени и доставлен в полицию вместе с еще одной журналисткой и несколькими протестующими. По итогам митинга было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Единственный обвиняемый — Кирилл Мартюшев заключен в СИЗО. Его внесли в список террористов и экстремистов.
В прошлом году Максима Карпикова задерживали за репортаж во время захвата отделения Сбербанка на Червишевсском тракте. Инцидент произошел 7 июля 2021. Главред «Нашего Города» прибыл на место происшествия и из соседнего здания проводил съемку.