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Электромонтер получил серьезную травму головы из-за падения шпильки

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI

Из-за падения шпильки электромонтер получил серьезную травму головы

Государственной инспекцией труда в Тюменской области приняты меры по проведению контрольного мероприятия из-за несчастного случая с работником ООО «Авто-Транс-Сибирь». Всё произошло 1 ноября в республике Бурятия, пострадал электромонтёр по монтажу воздушных линий высокого напряжения.

Он получил травму головы.

«Работник начал производить демонтаж. Открутил шпильку от скобы инструментом и направил трос под своим весом вниз. В этот момент из рук выскользнула открученная шпилька. Он увидел, что в сторону опоры двигается электромонтер-линейщик и крикнул «Бойся!». Также члены бригады и прораб кричали коллеге. Он не отреагировал. Шпилька весом 700 грамм, ударившись об уголок опоры, отскочила рикошетом в голову электромонтера-линейщика», - отмечают в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Областной больнице №15 в Нижней Тавде придется нести ответственность за гибель фельдшера.

Тюменская больница ответит за смерть фельдшера
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Жалобы#Производство#Несчастный случай
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