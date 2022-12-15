Электромонтер получил серьезную травму головы из-за падения шпильки

Из-за падения шпильки электромонтер получил серьезную травму головы

Государственной инспекцией труда в Тюменской области приняты меры по проведению контрольного мероприятия из-за несчастного случая с работником ООО «Авто-Транс-Сибирь». Всё произошло 1 ноября в республике Бурятия, пострадал электромонтёр по монтажу воздушных линий высокого напряжения.