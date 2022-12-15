Электромонтер получил серьезную травму головы из-за падения шпильки

Он получил травму головы.
«Работник начал производить демонтаж. Открутил шпильку от скобы инструментом и направил трос под своим весом вниз. В этот момент из рук выскользнула открученная шпилька. Он увидел, что в сторону опоры двигается электромонтер-линейщик и крикнул «Бойся!». Также члены бригады и прораб кричали коллеге. Он не отреагировал. Шпилька весом 700 грамм, ударившись об уголок опоры, отскочила рикошетом в голову электромонтера-линейщика», - отмечают в ведомстве.
В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Областной больнице №15 в Нижней Тавде придется нести ответственность за гибель фельдшера.