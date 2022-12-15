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Экономисты рассказали жителям Тюмени о нюансах аренды жилья и ипотеке

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали о нюансах аренды жилья и покупки квартиры в ипотеку

Жителям областной столицы рассказали о нюансах в аренде жилья и покупке квартиры в ипотеку. Экономисты полагают, что чаще всего снимают квартиры молодые семьи студенты.

Для многих из них ставки по ипотеке неподъёмны. Без большого и стабильного дохода кредит на квартиру очень сложно получить. На ипотеку обычно рассчитывают те, у кого уже есть большие накопления или старая квартира, которую можно продать (используется в качестве первоначального взноса).

Экономисты отмечают, что в Тюмени стоимость аренды однокомнатной квартиры приближается к 15 тысячам в месяц. Если брать недвижимость в новостройках, то стоимость аренды приблизиться к размеру платежа за ипотеку.

Рассчитывая план выплат на многие годы, семьям стоит учитывать возможность появления детей. Другие факторы тоже могут повлиять на ипотечные платежи. 

13 декабря «Наш город» сообщал, что тюменские риелторы ожидают падение цен на новостройки после Нового года. На данный момент спрос на новостройки снижается.

Тюменские риелторы ожидают падение цен на новостройки после Нового года
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Загородная недвижимость#Коммерческая недвижимость#Экономика#Деньги
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