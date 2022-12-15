Экономисты рассказали жителям Тюмени о нюансах аренды жилья и ипотеке

Для многих из них ставки по ипотеке неподъёмны. Без большого и стабильного дохода кредит на квартиру очень сложно получить. На ипотеку обычно рассчитывают те, у кого уже есть большие накопления или старая квартира, которую можно продать (используется в качестве первоначального взноса).