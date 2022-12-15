Депутаты облдумы разрешили тюменским властям присоединять дачи к городам

Отмечается, что законопроектом предлагается установление требований, при которых СНТ могут быть включены в границы населенного пункта. Более того, в границах территории садоводства можно создать новый населенный пункт.
Нововведение позволит быстрее получить прописку по месту жительства, а тюменцы, фактически проживающие на дачах, смогут пользоваться всей инфраструктурой городов.
«Отличное решение, потом их можно изъять под строительство красивых многоэтажек», - отметил подписчик тюменского паблика Андрей В.
В начале декабря «Наш город» сообщил, что в Тюменской области подорожала аренда загородных коттеджей.