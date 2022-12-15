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Депутаты облдумы разрешили тюменским властям присоединять дачи к городам

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI

Тюменские депутаты облдумы разрешили присоединять дачи к городам

Тюменские власти смогут по своему усмотрению включать в состав населенных пунктов садоводческие товарищества. Данное решение было принято 15 декабря на заседании регионального парламента.

Отмечается, что законопроектом предлагается установление требований, при которых СНТ могут быть включены в границы населенного пункта. Более того, в границах территории садоводства можно создать новый населенный пункт.

Нововведение позволит быстрее получить прописку по месту жительства, а тюменцы, фактически проживающие на дачах, смогут пользоваться всей инфраструктурой городов.

«Отличное решение, потом их можно изъять под строительство красивых многоэтажек», - отметил подписчик тюменского паблика Андрей В.

В начале декабря «Наш город» сообщил, что в Тюменской области подорожала аренда загородных коттеджей.

В Тюменской области подорожала аренда коттеджей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Экономика#Бюджеты
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