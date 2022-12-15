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Делегация Тюменской области находится в Ереване в рамках бизнес-миссии

15 декабря 12:09
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
В настоящее время с рабочим визитом в Ереване находится бизнес-делегация из Тюменской области. О миссии тюменских предпринимателей в Армении рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

В первый день визита Тюменская делегация посетила исторический центр Еревана, где ощутила восточное гостеприимство и прикоснулась к традициям и культуре страны. Состоялась встреча в Союзе Строителей Армении, где участники обсудили вопросы сотрудничества с местными компаниями и возможность публикации тюменских компаний в специализированном журнале про строительство.

В составе делегации импортно и экспортно-ориентированные компании:

ООО «ИнКЛиК» — разработчик и интегратор системы аналитики в ритейле и производстве;

ООО «Топол-эко» Тура — лидер в области производства систем очистки сточных вод;

ООО «Универсал Бизнес Групп» — производитель и поставщик мобильных зданий, вагон-домов, боксов и контейнеров;

ООО «Бентек» — производитель и поставщик высококачественных систем бурового и нефтепромыслового оборудования;

ООО «Аксиома» — сеть магазинов мировых брендов;

инвесторы и индивидуальные предприниматели.

Второй день начался с 2b2 встреч в выездном формате. Члены бизнес-миссии посетили «Алекс Текстиль» — Армянское швейное предприятие, изготавливающее одежду собственного бренда и работающее по заказу других крупных сетевых компаний: «Детский мир», Zara и D& G.

Для наших предприятий были организованы встречи с представителями продуктовых сетей «Hop Zovq» и «Mega Food».

Вечером прошла встреча с представителем Российского экспортного центра Вигеном Енокяном, на которой обсудили вопросы бизнес-партнерства с Республикой Арменией.

Также запланированы встреча с торговым представителем РФ в Республике Армения Анной Донченко, выезд в мэрию, встреча с коммунальными службами, а также деловая экскурсия на Завод «Арарат».

В Инвестагентстве напомнили, что бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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