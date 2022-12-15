Делегация Тюменской области находится в Ереване в рамках бизнес-миссии

В первый день визита Тюменская делегация посетила исторический центр Еревана, где ощутила восточное гостеприимство и прикоснулась к традициям и культуре страны. Состоялась встреча в Союзе Строителей Армении, где участники обсудили вопросы сотрудничества с местными компаниями и возможность публикации тюменских компаний в специализированном журнале про строительство.