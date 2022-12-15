Что нужно знать про отбеливание зубов Zoom

Лечение разделено на сеансы. Процедура завершается за один сеанс, но у вас будет три сеанса в рамках одного посещения. Каждый сеанс длится 15 минут, и вам может понадобиться от 2 до 3 сеансов. Во время сеанса врач наносит гель и экспонирует его с помощью зум-света. Через 15 минут ваш врач повторно нанесет гель и снова подвергнет воздействию зум-света.