Что нужно знать про отбеливание зубов Zoom

Эта современная технология основана на использовании синего света для активации отбеливающих химических веществ. В отличие от традиционного отбеливания зубов, новый метод более эффективен и экономит время.
Факты об отбеливании зубов Zoom
Отбеливание зубов Zoom — очень быстрая процедура, подходящая для краткосрочных планов. Как правило, стамотолог проводит комплексное обследование полости рта перед тем, как приступить к лечению. Это дает гарантию, что десны и зубы пациента находятся в хорошем состоянии, чтобы избежать осложнений.
Перед лечением также проводится чистка зубов. Это важно для удаления зубного налета. Это метод закладывает основу для отбеливания зубов Zoom и обеспечивает наилучшие результаты.
Профессиональное отбеливание зубов Zoom занимает не более часа. Врач сначала покрывает губы и десны. Затем на зубы наносится отбеливающий гель перекись водорода. Гель активируется облучением зум-светом и может проникать в зубную эмаль, уменьшая изменение цвета. В это время можно расслабиться, посмотреть телевизор или послушать музыку. В целом процесс занимает от 30 минут до часа.
Лечение разделено на сеансы. Процедура завершается за один сеанс, но у вас будет три сеанса в рамках одного посещения. Каждый сеанс длится 15 минут, и вам может понадобиться от 2 до 3 сеансов. Во время сеанса врач наносит гель и экспонирует его с помощью зум-света. Через 15 минут ваш врач повторно нанесет гель и снова подвергнет воздействию зум-света.
Также вам понадобится гель с фторидной пастой, если ваши зубы чувствительны. После лечения стоматолог наносит гель с фторидной пастой, чтобы снизить чувствительность, которая может возникнуть после процедуры отбеливания зубов Zoom.
Преходящая чувствительность является распространенным побочным эффектом после использования. Тем не менее, вы можете уменьшить это, аккуратно почистив зубы и ополаскивая полость теплой водой. Воздержитесь от холодных и горячих напитков в течение нескольких дней.
Отбеливание зубов Zoom подходит не всем
Этот метод отбеливания зубов не подходит беременным и кормящим женщинам. При этом не все могут получить пользу от лечения. Специалисты сети стоматологических клиник «Зуб» проводят оценку оттенка, чтобы сообщить пациенту, подходит ли ему лечение.
Если вам не подходит отбеливание зубов Zoom, рассмотрите возможность установки виниров, поскольку они придадут вашей улыбке идеальный вид. Виниры могут скрыть самые глубокие изменения цвета и деформации зубов.
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