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Андрей Воробьев рассказал о программе новогоднего праздника в Подмосковье

Сегодня, 13:13
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik отметил, что власти региона готовятся к новогодним праздникам, однако масштабных празднований не будет.

По его словам, в этом году не планируется фейерверков, только если люди не будут их сами устраивать в частном порядке. Однако власти запланировали много детских, семейных мероприятий, уже открыты гостиницы, парки, музеи, выставки, готовятся спортивные мероприятия. В концертном зале «Крокус» пройдет представление для всех детей военнослужащих. Всем им раздадут подарки, передает riamo.ru

Губернатор отметил, что традиционную акцию «Стань Дедом Морозом!» в Московской области в этом году посвятили детям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Он заявил, что жители могут позаботиться о сиротах новых территорий. Их насчитывается около 1,2 тыс. детей.

«Всем им через портал „Добродел“ каждый из нас — жителей Подмосковья — может сделать подарки», — сказал губернатор.

Ранее в ТАСС в ходе пресс-конференции глава минкультуры Московской области Василий Кузнецов указал, что в этот зимний сезон будет сделан акцент на семейные мероприятия и более камерные форматы. По словам Кузнецова, в гостеатрах области поставят более 100 новогодних представлений и более 300 спектаклей покажут в муниципальных театрах. В домах культуры Подмосковья запланировано более трех тысяч мероприятий, предназначенных для детей и их родителей.

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