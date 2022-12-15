Андрей Воробьев рассказал о программе новогоднего праздника в Подмосковье

По его словам, в этом году не планируется фейерверков, только если люди не будут их сами устраивать в частном порядке. Однако власти запланировали много детских, семейных мероприятий, уже открыты гостиницы, парки, музеи, выставки, готовятся спортивные мероприятия. В концертном зале «Крокус» пройдет представление для всех детей военнослужащих. Всем им раздадут подарки, передает riamo.ru.