Андрей Воробьев рассказал о программе новогоднего праздника в Подмосковье

По его словам, в этом году не планируется фейерверков, только если люди не будут их сами устраивать в частном порядке. Однако власти запланировали много детских, семейных мероприятий, уже открыты гостиницы, парки, музеи, выставки, готовятся спортивные мероприятия. В концертном зале «Крокус» пройдет представление для всех детей военнослужащих. Всем им раздадут подарки, передает riamo.ru.
Губернатор отметил, что традиционную акцию «Стань Дедом Морозом!» в Московской области в этом году посвятили детям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Он заявил, что жители могут позаботиться о сиротах новых территорий. Их насчитывается около 1,2 тыс. детей.
«Всем им через портал „Добродел“ каждый из нас — жителей Подмосковья — может сделать подарки», — сказал губернатор.
Ранее в ТАСС в ходе пресс-конференции глава минкультуры Московской области Василий Кузнецов указал, что в этот зимний сезон будет сделан акцент на семейные мероприятия и более камерные форматы. По словам Кузнецова, в гостеатрах области поставят более 100 новогодних представлений и более 300 спектаклей покажут в муниципальных театрах. В домах культуры Подмосковья запланировано более трех тысяч мероприятий, предназначенных для детей и их родителей.