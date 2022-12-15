Аналитики Домклик выяснили, какую недвижимость выбирали россияне в 2022 году

К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.
Минимальные значения доли сделок на вторичном рынке (56–59%) наблюдались во втором квартале на фоне рекордных значений ключевой ставки ЦБ. Однако в 3 квартале после восстановления ставок — с июня по сентябрь — распределение сделок по типам кредитов практически не менялось:
События конца сентября привели к заметному перетеканию спроса с рынка первичного жилья на вторичный: доля сделок на первичном рынке по РФ за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,3%.
Такие изменения, прежде всего, связаны с притоком выгодных предложений на вторичном рынке. Число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.
Аналитики Домклик фиксируют в ноябре обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к показателям июня–июля на уровень 21–22%. Всё указывает на то, что такой всплеск покупательской активности на первичном рынке — явление краткосрочное и вызвано ажиотажем по поводу возможной отмены ипотеки с господдержкой.