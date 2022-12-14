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Жителя Тюменской области отправили в колонию за кражу коров

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI

В Тюменской области местный житель украл 52 коровы

34-летнего жителя Ялуторовска отправили на четыре с половиной года в исправительную колонию за кражу полсотни коров. Такое решение вынес Ялуторовский районный суд.
Сюжет
Суд

По данным расследования, весной этого года мужчина выкрал находящихся на вольном выпасе 52 коровы и впоследствии их перепродал. Правда, не всех — 18 украденных животных были возвращены законным владельцам.

Суд отправил похитителя в колонию, а также обязал выплатить хозяевам животных более 1,3 миллиона рублей материального ущерба.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме на 12 лет в тюрьму отправили местного жителя. Мужчина сбежал из-под надзора и устроил два разбойных нападения — на оператора кассы АЗС и на сотрудника салона сотовой связи.

Ишимец сбежал из-под надзора и устроил два ограбления
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Суд#Наказание#Кража скота#Тюменская область
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