Жителя Тюменской области отправили в колонию за кражу коров

По данным расследования, весной этого года мужчина выкрал находящихся на вольном выпасе 52 коровы и впоследствии их перепродал. Правда, не всех — 18 украденных животных были возвращены законным владельцам.
Суд отправил похитителя в колонию, а также обязал выплатить хозяевам животных более 1,3 миллиона рублей материального ущерба.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме на 12 лет в тюрьму отправили местного жителя. Мужчина сбежал из-под надзора и устроил два разбойных нападения — на оператора кассы АЗС и на сотрудника салона сотовой связи.