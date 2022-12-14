Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень

Также в Свердловской области введён ещё один объект — пятикилометровый отрезок Пермского тракта. На участке с 207 по 212 километр удалось завершить капитальный ремонт с опережением на год. А общая протяженность введенных участков за 2022 год — 20,346 километра.
По словам Путина, 2022 год стал рекордным по объемам строительства региональных и местных дорог. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что со времен СССР еще «никогда столько не ремонтировали, не строили».
2022 год стал рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — всего было проложено 165 миллионов квадратных метров. Год назад этот показатель составлял 162 миллиона квадратов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2024 года будет сдана в эксплуатацию первая в областной столице трехуровневая дорожная развязка на Мельникайте — Дружбы.