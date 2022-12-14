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Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI

Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень

Президент России Владимир Путин накануне по видеосвязи запустил движение на участке федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень протяженностью 35 километров. Ранее здесь проходили работы по реконструкции.
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Тюмень

Также в Свердловской области введён ещё один объект — пятикилометровый отрезок Пермского тракта. На участке с 207 по 212 километр удалось завершить капитальный ремонт с опережением на год. А общая протяженность введенных участков за 2022 год — 20,346 километра.

По словам Путина, 2022 год стал рекордным по объемам строительства региональных и местных дорог. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что со времен СССР еще «никогда столько не ремонтировали, не строили».

2022 год стал рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах —  всего было проложено 165 миллионов квадратных метров. Год назад этот показатель составлял 162 миллиона квадратов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2024 года будет сдана в эксплуатацию первая в областной столице трехуровневая дорожная развязка на Мельникайте — Дружбы.

Трехуровневую развязку Мелькайте — Дружбы достроят к концу 2024 года
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#Тюмень#Тюменская область#Дороги#Строительство дорог#Путин#Владимир Путин#Екатеринбург#Валентина Бурнашева
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