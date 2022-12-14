В Тюменской области пошли Дни культуры финно-угорских и самодийских народов

В этот же день состоялся марийский праздник «Марий кас». В зале Дворца национальных культур «Строитель» звучала марийская музыка. Для гостей мероприятия был накрыт стол с традиционными национальными блюдами. Концертная программа включала марийские песни и танцы ансамбля «Лунгалтыш» (Качели), а также выступление приглашенного коллектива из Екатеринбурга — вокально–хореографического ансамбля «Яндар памаш» (Чистый родник).