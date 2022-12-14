В Тюменской области пошли Дни культуры финно-угорских и самодийских народов

Фестиваль был организован в рамках Года культурного наследия народов России и в рамках Международного десятилетия языков коренных малочисленных народов.
В ноябре творческие коллективы Тюмени и области посетили несколько населенных пунктов с концертно-развлекательной программой «Традиции и обряды народа коми», мордовской программой «Мокшинь ши», а 11 декабря — с программой «Узоры финно-угорского мира».
26 ноября в ДК «Железнодорожник» состоялось открытие Дней культуры финно-угорских народов Тюменской области.
27 ноября во Дворце национальных культур «Строитель» прошел удмуртский праздник «Пельнянь» (Хлебное ушко). Блюдом номер один удмуртской национальной кухни стали пельмени.
Для любителей поэзии и авторских стихов 3 декабря состоялся конкурс чтецов «У родного очага». В исполнении участников конкурса прозвучали литературные произведения хантыйских, мансийских, ненецких и русских авторов.
В этот же день состоялся марийский праздник «Марий кас». В зале Дворца национальных культур «Строитель» звучала марийская музыка. Для гостей мероприятия был накрыт стол с традиционными национальными блюдами. Концертная программа включала марийские песни и танцы ансамбля «Лунгалтыш» (Качели), а также выступление приглашенного коллектива из Екатеринбурга — вокально–хореографического ансамбля «Яндар памаш» (Чистый родник).
Подвели итоги Дней финно-угорских и самодийских народов Тюменской области на концертной программе, посвященной образованию автономных округов, «Зов тундры». В программе встречи прозвучали песни о Севере, стихи, легенды с участием ансамбля «Хэс» и коллективов Ямала и Югры.
Напомним, Тюменская область относится к числу регионов России с наиболее многонациональным составом населения, здесь проживают представители свыше 150 национальностей и народностей. Каждый народ имеет свою самобытную культуру, историю, традиции.
Комитет по делам национальностей Тюменской области следит за развитием межнациональных отношений, а также занимается вопросами, касающимися профилактики религиозного и национального экстремизма в области.