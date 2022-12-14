В Тюмени скоро откроют огромную школу в Ново-Патрушево

На 14 декабря все помещения уже готовы принимать школьников. В кабинетах расставлена мебель и оборудование. На территории учебного учреждения построен хоккейный корт. Площадь школы около 18 000 квадратных метров.
«В 2023 году будет вестись проектирование более 20 образовательных учреждений», - отмечает Павел Перевалов, начальник ГУС по Тюменской области.
В октябре «Наш город» сообщал, что в школу № 56 купят принтеры 3D, скалодром, комплекс дополненной реальности и специальный инвентарь. На эти цели было выделено 106 млн рублей.