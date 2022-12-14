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В Тюмени скоро откроют огромную школу в Ново-Патрушево

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI

Огромную школу в Ново-Патрушево откроют 9 января

В Тюмени 9 января 2023 года откроется школа №56 в Ново-Патрушево. По данным видеосюжета «Тюменского времени», в здании предусмотрен отдельный вход для учеников начальных классов.

На 14 декабря все помещения уже готовы принимать школьников. В кабинетах расставлена мебель и оборудование. На территории учебного учреждения построен хоккейный корт. Площадь школы около 18 000 квадратных метров.

«В 2023 году будет вестись проектирование более 20 образовательных учреждений», - отмечает Павел Перевалов, начальник ГУС по Тюменской области.

В октябре «Наш город» сообщал, что в школу № 56 купят принтеры 3D, скалодром,  комплекс дополненной реальности и специальный инвентарь. На эти цели было выделено 106 млн рублей.

В Тюмени для школы №27 купят десятки ноутбуков и принтеры за 3,6 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Деньги#Школа
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