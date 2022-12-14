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В Тюмени потеплеет до -5 к концу недели

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI

В Тюмени похолодает на несколько дней

В Тюмени в ближайшие три дня продержится морозная погода. В среду, 14 декабря, ожидается небольшой снег и -14 -16.
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Тюмень

В четверг день пройдет при переменной облачности. В ночные часы термометры покажут -18 -19, в светлое время суток ожидается -16 -17. Скорость ветра составит до 4,7 метров секунду. В пятницу температура воздуха составит -17-19 ночью и -14 -16 в дневные часы. День пройдет без осадков.

В субботу, 17 декабря, в областной столице потеплеет до -7 -9, в воскресенье термометры поднимутся до -5 -6 и пойдет снег.

Ранее  «Наш Город» писал, что новогодняя ночь в Тюмени ожидается морозной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в праздничную ночь опустятся до -31.

Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Погода#Новости тюмени#Тюмень#Снег#Тюменская область
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