В Тюмени потеплеет до -5 к концу недели

В четверг день пройдет при переменной облачности. В ночные часы термометры покажут -18 -19, в светлое время суток ожидается -16 -17. Скорость ветра составит до 4,7 метров секунду. В пятницу температура воздуха составит -17-19 ночью и -14 -16 в дневные часы. День пройдет без осадков.