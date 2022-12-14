В Тюмени потеплеет до -5 к концу недели

В четверг день пройдет при переменной облачности. В ночные часы термометры покажут -18 -19, в светлое время суток ожидается -16 -17. Скорость ветра составит до 4,7 метров секунду. В пятницу температура воздуха составит -17-19 ночью и -14 -16 в дневные часы. День пройдет без осадков.
В субботу, 17 декабря, в областной столице потеплеет до -7 -9, в воскресенье термометры поднимутся до -5 -6 и пойдет снег.
Ранее «Наш Город» писал, что новогодняя ночь в Тюмени ожидается морозной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в праздничную ночь опустятся до -31.