В Тюмени на месяц продлили ограничение движения у Гилевской рощи

В Тюмени у Гилевской рощи продлили ограничение движения по улице Вербной

В областной столице у Гилёвской рощи продлили срок прекращения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Вербная от дома № 1 до здания № 1а, сообщает паблик «Тюмень – наш дом».