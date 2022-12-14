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В Тюмени на месяц продлили ограничение движения у Гилевской рощи

Сегодня, 14:40

В Тюмени у Гилевской рощи продлили ограничение движения по улице Вербной

В областной столице у Гилёвской рощи продлили срок прекращения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Вербная от дома № 1 до здания № 1а, сообщает паблик «Тюмень – наш дом».

Движение закрыто до 31 января. Для объезда следует использовать улицы Чекистов и 50 лет Октября.

«В связи с производственной необходимостью при реконструкции напорных канализационных коллекторов до 31.01.2023 продлен срок прекращения движения транспортных средств на участке», - сообщили в паблике «Тюмень – наш дом».

Тюменцы отмечают, что ремонтные работы продлятся около года.

«Тут перекрыто еще с января 2022», - отметил Вадим П.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня вечером в центре Тюмени на улице Советской загорелся УАЗ.

В центре Тюмени на улице Советской загорелся УАЗ
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Бюджеты#Деньги#Дорожные пробки#Жалобы#Работа#Александр Мязин
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