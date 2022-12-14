В Тюмени на месяц продлили ограничение движения у Гилевской рощи

Движение закрыто до 31 января. Для объезда следует использовать улицы Чекистов и 50 лет Октября.
«В связи с производственной необходимостью при реконструкции напорных канализационных коллекторов до 31.01.2023 продлен срок прекращения движения транспортных средств на участке», - сообщили в паблике «Тюмень – наш дом».
Тюменцы отмечают, что ремонтные работы продлятся около года.
«Тут перекрыто еще с января 2022», - отметил Вадим П.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня вечером в центре Тюмени на улице Советской загорелся УАЗ.