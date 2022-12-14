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В Тюмени автомойщик угнал иномарку, чтобы покататься по городу

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI

В Тюмени автомойщик угнал иномарку, чтобы покататься по городу

Инцидент произошел в одном из автосалонов Тюмени. Местная жительница сдала в него автомобиль Nissan для реализации. А через некоторое время женщине позвонил один из сотрудников и сообщил, что ее машина исчезла.
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Тюмень

Как рассказали в пресс-службе УМВД, угонщика удалось быстро найти, а автомобиль вернуть владелице. Оказалось, что машину взял ранее судимый сотрудник автосалона, который устроен в него в качестве автомойщика.

Полицейским мужчина рассказал, что у него был доступ ко всем ключам от машин, поэтому он решил взять одно, чтобы покататься по Тюмени. Свой выбор остановил на автомобиле потерпевшей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее «Наш город» писал, что 50-летний житель Тюмени угнал чужую ГАЗель. Мужчина пояснил, что угонять автомобиль он не собирался — просто хотел покататься.

#Общество#Происшествия#Сотрудники полиции#Уголовное дело#Угон автомобиля#Угон#Тюмень#Наказание#Уголовная ответственность
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