В Тюмени автомойщик угнал иномарку, чтобы покататься по городу

Как рассказали в пресс-службе УМВД, угонщика удалось быстро найти, а автомобиль вернуть владелице. Оказалось, что машину взял ранее судимый сотрудник автосалона, который устроен в него в качестве автомойщика.
Полицейским мужчина рассказал, что у него был доступ ко всем ключам от машин, поэтому он решил взять одно, чтобы покататься по Тюмени. Свой выбор остановил на автомобиле потерпевшей.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал, что 50-летний житель Тюмени угнал чужую ГАЗель. Мужчина пояснил, что угонять автомобиль он не собирался — просто хотел покататься.