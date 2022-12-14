В Тюмени автомойщик угнал иномарку, чтобы покататься по городу

Инцидент произошел в одном из автосалонов Тюмени. Местная жительница сдала в него автомобиль Nissan для реализации. А через некоторое время женщине позвонил один из сотрудников и сообщил, что ее машина исчезла.

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