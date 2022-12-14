В Тобольске третий раз за неделю эвакуируют школу

О причинах эвакуации не сообщают. В родительских чатах предполагают, что прерывание занятий обусловлено проблемами с пожарной сигнализацией — накануне она не работала. Между тем в самом учебном заведении «Нашему Городу» сообщили, что в школу в очередной раз поступили сообщения об угрозе минирования.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник и вторник в Ишиме, Ишимском районе и Тобольске из-за поступивших на электронную почту учебных заведений писем с угрозами о возможном минировании, были эвакуированы ряд школ.