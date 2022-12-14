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В Тобольске третий раз за неделю эвакуируют школу

Сегодня, 05:29
Фото: тг-канал "Наш Город"

В Тобольске третий день подряд эвакуируют школу

В Тобольске сегодня утром вновь эвакуировали школьников. Правда, только в одной школе — № 18. По сообщениям очевидцев, утром детей экстренно вывели из здания на улицу. На данный момент, по информации департамента образования города, учебный процесс возобновлен.

О причинах эвакуации не сообщают. В родительских чатах предполагают, что прерывание занятий обусловлено проблемами с пожарной сигнализацией — накануне она не работала. Между тем в самом учебном заведении «Нашему Городу» сообщили, что в школу в очередной раз поступили сообщения об угрозе минирования.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник и вторник в Ишиме, Ишимском районе и Тобольске из-за поступивших на электронную почту учебных заведений писем с угрозами о возможном минировании, были эвакуированы ряд школ.

Причиной эвакуации в школах Тобольска и Ишима стали сообщения о минировании
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#Валентина Бурнашева#Тобольск#Общество#Происшествия#Школы#Эвакуация#Тюменская область
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