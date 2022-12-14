Тюменцы стоят в восьмибалльных пробках

От ТЦ «Южный» до Геологоразведчиков пробка образовалась на улице Мельникайте, Пермякова стоит от Богдановича до Логунова. Затор наблюдается на Окружной дороге, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, участках Республики – от Одесской до Мельникайте и от Холодильной до Мориса Тореза.