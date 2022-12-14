Тюменцы стоят в восьмибалльных пробках

От ТЦ «Южный» до Геологоразведчиков пробка образовалась на улице Мельникайте, Пермякова стоит от Богдановича до Логунова. Затор наблюдается на Окружной дороге, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, участках Республики – от Одесской до Мельникайте и от Холодильной до Мориса Тореза.
По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на мосту Челюскинцев, Профсоюзной, 2-й Луговой.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП с участием двух большегрузов произошло сегодня на участке федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе. В результате аварии погибли оба водителя. В настоящее время на участке автодороги, где произошло ЧП организовано реверсивное движение.