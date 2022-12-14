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Тюменцы стоят в восьмибалльных пробках

Сегодня, 03:40
Фото: 2 ГИС

Тюменские дороги сковали 8-балльные пробки

Восьмибалльные пробки зафиксированы сегодня утром на тюменских дорогах. Километровый затор образовался на улице Червишевский тракт – движение затруднено на участке от Пархоменко до Трактовой. Также в пробке стоят автомобилисты на улице Трактовой и Мориса Тореза.
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Тюмень

От ТЦ «Южный» до Геологоразведчиков пробка образовалась на улице Мельникайте, Пермякова стоит от Богдановича до Логунова. Затор наблюдается на Окружной дороге, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, участках Республики – от Одесской до Мельникайте и от Холодильной до Мориса Тореза.

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на мосту Челюскинцев, Профсоюзной, 2-й Луговой.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП с участием двух большегрузов произошло сегодня на участке федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе. В результате аварии погибли оба водителя. В настоящее время на участке автодороги, где произошло ЧП организовано реверсивное движение.

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельной аварии
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Дороги#Дорожные пробки#Безопасность на дорогах
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